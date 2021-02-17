Абакан, 17 февраля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. Вакцинация населения от COVID-19 продолжается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в республиканском министерстве здравоохранения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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В регион поступило 4200 доз вакцины. Всего с начала массовой вакцинации в Хакасию поступило более 15 тысяч доз вакцины от COVID-19.

По информации минздрава, запись на вакцинацию производится, исходя из количества свободной вакцины, находящейся на остатке в медучреждениях.

В среднем за день медицинские организации региона прививают не менее 500 человек. По данным на 17 февраля, в республике первый компонент вакцины получили 10 950 человек, оба компонента — 3467 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 февраля в Хакасии выявлено 21 060 носителей коронавируса, выздоровели 19 684 человека.