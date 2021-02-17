Москва, 17 февраля, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Облик российских сверхтяжелых носителей для пусков к Луне и Марсу зарегистрировали в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом 16 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Пилотируемый полет на Марс

Разработчиком ракет выступает Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева (Миасс, Челябинская область). В описании изобретения к патенту говорится, что ракеты в предложенной линейке не являются многоразовыми, но обеспечат большую грузоподъёмность, чем американские Saturn V, при помощи которых осуществлялись миссии на Луну.

«Приведенные данные свидетельствуют о возможности использования предложенных ракет космического назначения для исследования планет Солнечной системы, в частности Луны и Марса», — отмечают в Роспатенте.

Добавим, старшая в линейке ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 160 тонн груза. По международной классификации ракеты грузоподъемностью около и выше 100 тонн называются сверхтяжелыми.