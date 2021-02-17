Иркутск, 17 февраля, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Иркутской области сегодня, 17 февраля, произошло серьезное ДТП — погибли пять человек. По данным регионального ГУ МВД РФ, трагедия произошла в ночное время.

ГУ МВД по Иркутской области Авария на трассе в Иркутской области. 17.02.2021

Предварительно установлено, что в стоящее на федеральной трассе «Вилюй» грузовое транспортное средство врезалась иномарка, а затем автобус: водители легкового транспорта и автобуса погибли на месте. Также скончались двое пассажиров иномарки. Полиция также располагает информацией о возможной госпитализации троих пассажиров автобуса, которые могли получить травмы при ДТП.

Остальные граждане были доставлены в конечный пункт назначения другим проезжавшим междугородним автобусом с сообщением Иркутск — Усть-Кут, их количество уточняется.

Следственные органы МВД России просят граждан, которые в находились в междугороднем автобусе, следовавшем из Иркутска в Железногорск-Илимский, сообщить о себе в полицию. Показания необходимы для получения наиболее полной картины о причинах и обстоятельствах произошедшего ДТП. По факту ДТП следственными органами МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, иркутские спасатели сегодня, 17 февраля, передали предупреждение о непогоде из-за сильного снега с метелью.

Читайте также: Приангарье накрыло метелью