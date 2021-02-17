Ульяновск, 17 февраля, 2021, 06:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области определили объекты благоустройства на 2022 год, которые выставят для онлайн-голосования. В следующем году будут реализованы проекты, получившие наибольшее число голосов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Предлагаемые территории для благоустройства

Региональные власти отмечают, что в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» планируется включить заявки семи городов. Регион представит на онлайн-голосование дизайн-проекты по благоустройству 17 общественных территорий: Ульяновск выставит шесть проектов, Димитровград — три, Новоульяновск, Барыш и Силикатный — по два, от Инзы и Сенгилея будет представлено по одному проекту.

Голосование начнётся 26 апреля и завершится 30 мая. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут реализованы в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году три города Ульяновской области (Сурское, Карсун и Барыш) вошли в число победителей всероссийского конкурса лучших практик благоустройства. Каждому выделяется на реализацию проектов в общей сложности более 60 млн рублей каждый, в результате общий размер поддержки из бюджетов разных уровней превысит 200 млн рублей.