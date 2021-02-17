Красноярск, 17 февраля, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Компания «Норникель» предварительно не планирует обжаловать штраф в сумме 146,2 млрд рублей, который суд присудил АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») за разлив топлива в Норильске. Об этом сообщается в финансовом отчёте «Норникеля» за 2020 год.

Copernicus Sentinel 2020 Утечка дизельного топлива под Норильском

«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы», — говорится в отчёте.

Окончательное решение компания планирует принять в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Норильске произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 НТЭК при разгерметизации бака с дизельным топливом произошла утечка более 21 тысячи тонн нефтепродуктов. По подсчётам Росприроднадзора, ущерб окружающей среде составил почти 148 млрд рублей, по подсчётам «Норникеля» — 21,4 млрд рублей.

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5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края взыскал с «Норникеля» 146 млрд 177 млн рублей, частично удовлетворив иск Росприроднадзора.

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