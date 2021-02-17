Чита, 17 февраля, 2021, 06:29 — ИА Регнум. В Забайкальском крае заканчиваются запасы доз вакцин от коронавируса. Чтобы решить проблему, глава региона Александр Осипов отбыл в Москву. Как сегодня, 17 февраля, сообщает пресс-служба краевого правительства, в феврале по указанию Минздрава России Забайкалье должно было получить 32 800 вакцин, но 15 февраля в регион поступил документ о сокращении объема партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Принимая во внимание то обстоятельство, что исчерпание запасов вакцин для края может повысить риск увеличения заболеваемости, организация новых поставок вакцин станет одним из вопросов, который губернатор намерен решить в российской столице.

«Вакцина от коронавируса — эффективный способ борьбы с инфекцией. В том числе благодаря этому в Забайкалье снижается уровень заболеваемости. Сейчас в регионе заканчиваются запасы доз вакцин», — пояснил Александр Осипов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 17 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 37 480 человек, причём 139 из них обнаружили за последние сутки.

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Всего за прошлую неделю (8—14 февраля 2021 года) в регион поступило 10 670 вакцин. Отметим, что в Забайкальском крае работают 45 пунктов вакцинации.

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