Выкса, Нижегородская область, 17 февраля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. Нижегородский арбитраж 18 марта 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск к одному из частных водоканалов региона — ООО «Водоканал» из города Выкса, сотрудники которого ещё полгода назад в открытом письме просили о помощи нижегородского губернатора Глеба Никитина. Истцом в деле выступает АО «Выксунский водоканал», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Исковое заявление от акционерного общества поступило в суд 9 февраля 2021 года. По делу заявлен долг в размере 1 728 371,39 рубля.

В качестве арбитражного управляющего для ответчика предложен участник союза арбитражных управляющих «Континент» из Санкт-Петербурга.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в августе 1998 года. Уставный капитал — 124 тыс. рублей. На сегодня 40,9% доли в компании числится как собственная доля. Остальные доли распределены между десятью физлицами, включая директора — Валентину Смирнову. На предприятии числится порядка 100 сотрудников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года сотрудники выксунского ООО «Водоканал» обратились к губернатору Глебу Никитину с просьбой о помощи, заявив о попытке рейдерского захвата. О реакции властей на обращение не сообщалось.

На сайте водоканала уточняется, что с 15 января 2021 года из-за изъятия недвижимости в сфере холодного водоснабжения судебным приставом-исполнителем и его передачи в КУМИ администрации Выксы компания прекращает «исполнение услуг по договорам и данные договора расторгаются».