Якутск, 17 февраля, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Арбитраж Якутии, в который ранее поступил банкротный иск к угледобывающему активу группы «Мечел» — АО Холдинговая компания «Якутуголь», прекратил производство по делу. Компания-истец отозвала свои претензии к угольному предприятию, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Судья Стопичева отметила, что «в арбитражный суд от кредитора поступило заявление об отказе от заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)». В материалах дела не указываются причины отзыва претензий.

Иск от московской фирмы «Техстрой» был подан в начале февраля 2021 года. Заявлялся долг в размере 2,77 млн рублей, который ранее был подтверждён через суд. Компания-истец работает в сфере производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей.