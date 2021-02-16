Москва, 17 февраля, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Новый тип автоцистерн со специальным противопульным самозатягивающимся покрытием принят на снабжение в Вооружённых силах России, сообщил 17 февраля заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью газете «Красная звезда».

Siterra.ru Автоцистерна для горючего АЦ-14−63 501

«Успешно выдержала государственные испытания и была принята на снабжение автоцистерна для горючего АЦ-14−63 501», — сказал он.

По словам Булгакова, усовершенствованное покрытие позволяет автоцистернам выдерживать прямое попадание пули из автомата Калашникова. Кроме того, возможности оборудования позволяют заправлять машины сразу через четыре точки заправки суммарной производительностью 600 л/мин.

Также в армию начал поступать автотопливозаправщик массовой выдачи АТЗ-12−10−63 501, который способен в комплекте с цистерной АЦ-14−63 501 заправлять машины танковой роты за десять минут.