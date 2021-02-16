Вашингтон, 16 февраля, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Очные встречи с главами государства американский президент Джо Байден начнёт примерно через два месяца, сообщила 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

The White House Джо Байден

Через пару месяцев Байден намерен провести в Белом доме первые очные переговоры с кем-то из иностранных коллег.

Ранее представитель Байдена заявила, что среди ближневосточных лидеров по телефону президент Штатов будет разговаривать с израильским премьер-министром Биньямном Нетаньяху.

Псаки «Его первый звонок лидерам региона будет премьер-министру Нетаньяху. Это будет скоро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Jerusalem Post написала: тот факт, что Байден до сих пор не позвонил Нетаньяху, стал поводом для определённых надежд израильской оппозиции.