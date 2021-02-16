«Щит и роза». В Челябинске премировали лучших сотрудниц силовых структур
Челябинск, 16 февраля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Церемония награждения победительниц благотворительной премии «Щит и роза — Южный Урал» состоялась в Челябинске, сообщили 16 февраля в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
Состоялось мероприятие в театре драмы имени Наума Орлова. Премии получили 34 участницы конкурса, две из которых служат в Росгвардии.
Старший сержант полиции Татьяна Фарафонова получила премию в номинации «За высокие спортивные достижения», а майор полиции Татьяна Байер — в номинации «За профессионализм».
Поздравляя победительниц, начальник управления Росгвардии по Челябинской области генерал-майор полиции Александр Ясинский сказал:
Комментируя это событие, заместитель командира по работе с личным составом ордена красной звезды дивизии ВНГ РФ полковник Вячеслав Морозов отметил, что конкурс «Щит и роза» получил федеральное признание и «стал визитной карточкой Челябинской области, хорошей традицией».
Добавим, что конкурс «Щит и роза — Южный Урал» проводился в этом году в пятый раз.