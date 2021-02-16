Москва, 16 февраля, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает появления мутаций коронавируса, которые потребуют адаптации уже имеющихся вакцин. Об этом заявила 16 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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"Конечно, надо рассматривать, что могут появиться новые мутации. Тогда, возможно, нужно будет и адаптировать вакцины», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

При этом Вуйнович отметила, что на сегодняшний день у специалистов нет обеспокоенности относительно эффективности применяемых вакцин против новых штаммов SARS-CoV-2.

Напомним, ранее сегодня представитель ВОЗ в России оценила вероятность третьей волны пандемии коронавируса в мире.