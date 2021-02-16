Претория, ЮАР, 16 февраля, 2021, 19:46 — ИА Регнум. Министр начального образования ЮАР Энджи Мотшекга в понедельник, 15 февраля, была подвержена критике за свои заявления по случаю начала учебного года. Об этом сообщает Le Monde 16 февраля.

Allan Harris
Школьники ЮАР

Обращаясь к ученикам Претории, Мотшекга заявила, что правительство «сделало образование приоритетным, потому что оно знает, что только через образование мы можем решить некоторые проблемыобразованный мужчина не будет насиловать».

На это заявление сразу отреагировала политическая партия Демократический альянс (DA), которая потребовала у Мотшекге извиниться за свои слова. «Эти комментарии совершенно неуместны и неразумны, в то время как широко распространенный остро стоящая проблема с изнасилованиями в ЮАР не знает никаких социальных, экономических или связанных с уровнем образования границ», — говорится в заявлении партии.

Оппозиционер Муси Маимане, лидер движения One South Africa, осудил министра за «отсутствие понимания» проблем изнасилования и гендерного насилия в стране. «Нам срочно нужен новый министр начального образования», — заявил он.

Отметим, согласно официальной статистике, в Южно-Африканской Республике полиция ежедневно регистрирует 110 заявлений об изнасиловании.