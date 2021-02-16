Киев, 16 февраля, 2021, 19:33 — ИА Регнум. И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил, что направил обращение в правительство с предложением рассмотреть вопрос смены руководства госкомпании «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины»

Об этом он сообщил на брифинге 16 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Витренко подчеркнул, что его предложение является ответом на соответствующее поручение со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля.

«Госаудитслужба проверяла «Нафтогаз» в конце прошлого года… есть план добычи газа, который показывает падение, а не увеличение. На выявленные нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны быть приняты соответствующие кадровые решения», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что накануне СМИ сообщили, что Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю полностью сменить руководство «Нафтогаза Украины» и прекратить контракты с членами наблюдательного совета компании. Соответствующее обращение было сделано еще 12 февраля, но стало известно о нем только сейчас.

Напомним, что ранее Витренко занимал пост исполнительного директора «Нафтогаза» и покинул его весной 2020 года, обвинив в этом главу компании Андрея Коболева. Последний провел реорганизацию системы управления «Нафтогазом» так, что должность, которую занимал Витренко, оказалась упразднена.