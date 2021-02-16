Луганск, 16 февраля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Подача газа абонентам села Веселенькое (ЛНР), прерванная из-за взрыва, возобновлена, сообщили 16 февраля в пресс-службе «Луганскгаза».

Luganskgaz.org ГП «ЛУГАНСКГАЗ» ликвидирует последствия взрыва на газопроводе в районе Малой Вергунки

Подача газа жителям Веселенького была возобновлена к полудню.

Напомним, накануне, 15 февраля, в ЛНР произошло два взрыва на газопроводах: утром — на магистральном газопроводе у села Глафировка в Лутугинском районе, вечером — на газопроводе в районе улицы 2-я Беломорская в луганском районе Малая Вергунка.

В результате второго ЧП без газа остались порядка сотни абонентов Веселенького. Что касается первого взрыва, из-за которого без газа остались 13 тысяч абонентов, он квалифицирован как диверсия.