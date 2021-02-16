Салехард, 16 февраля, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Реализация проекта Северного широтного хода принесёт дополнительно казне Российской Федерации около 500 млрд рублей. Об этом сообщил 16 февраля на встрече с главными редакторами средств массовой информации полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Uralfo.gov.ru Встреча Владимира Якушева с руководителями СМИ регионов Уральского федерального округа

Полпред подчеркнул, что Северный широтный ход (СШХ) обеспечит транспортную доступность ко многим месторождениям нефти и газа. В ходе реализации проекта планируется создать порядка 12 тысяч рабочих мест.

Северный широтный ход является стратегической магистралью, которая соединит Северную железную дорогу со Свердловской. Предполагаемая протяжённость путей — 707 км. В проект входит реконструкция станции Обская-2; строительство железнодорожного участка станция Обская-2 — Салехард; строительство мостового перехода через реку Обь; железнодорожной линии Салехард — Надым (Хорей); моста через реку Надым; реконструкция железнодорожного участка Надым (Хорей) — Пангоды и Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и другое. На сегодня проект, по прогнозам РЖД, оценивается в 236,7 млрд рублей.