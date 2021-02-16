Тамбов, 16 февраля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области по региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году благоустроят 145 дворов и 105 общественных пространств, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели планируется выделить около 270 млн рублей.

Tambov.gov.ru На еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина

Региональные власти подчёркивают, что вовлечение населения в процесс благоустройства является одной из важных задач формирования комфортной городской среды. Данный вопрос в контексте реализации национального проекта «Жилье и городская среда» был обсуждён сегодня, 16 февраля, на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Также были подведены промежуточные итоги реализации нацпроекта.

Как отметила временно исполняющая обязанности начальника управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Елена Выгузова, ежегодно в городах Тамбовской области с населением более 20 тыс. человек проводится голосование за приоритетность благоустройства общественных территорий. В муниципальные программы благоустройства следующего года включаются территории, за которые отдано больше всего голосов. В процессе отбора могут участвовать жители в возрасте от 14 лет.

Голосование проводится в городах Тамбов, Котовск, Мичуринск, Моршанск, Уварово, Рассказово. В этом году оно пройдет с 26 апреля по 30 мая. Проголосовать можно будет через интернет на общефедеральном сайте. Жителям этих городов для отбора в муниципальные программы 2022 года предложат 25 общественных пространств. Так, в Тамбове на голосование будет вынесено восемь территорий, в Мичуринске — пять, в Рассказово — четыре, в Котовске и Моршанске — по три, в Уварово — два. Итоги голосования будут подведены 1 июня 2021 года.

Губернатор отметил важность этой работы. Призвал всех ответственных лиц провести подготовку к проведению голосования качественно. По его словам, «люди больше всего благодарны власти за благоустройство территорий, где они живут».

« Комфортность среды проживания отражается на общественных настроениях, поэтому во всех городах и районах Тамбовской области надо постоянно вести работу по благоустройству и реализовывать масштабные проекты, объединяя усилия нацпроекта «Жилье и городская среда», программы Минсельхоза по развитию сельских территорий и нашего регионального проекта «Народная инициатива», — подчеркнул Александр Никитин.

Напомним, что благодаря реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2020 году в Тамбовской области благоустроены 185 дворовых территорий и 116 общественных пространств. На эти цели затрачено более 285 млн рублей, из них 98% — средства федерального бюджета.

По региональной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в регионе планируется благоустройство 145 дворовых территорий и 105 общественных пространств. Объем финансирования составляет около 270 млн рублей. Из них 263,8 млн рублей — федеральные средства.