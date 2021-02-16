Тамбов, 16 февраля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. В Тамбовской области средства на развитие студенческих отрядов будут выделяться в рамках государственной программы. Об этом заявил глава администрации Тамбовщины Александр Никитин в ходе встречи с представителями студотрядов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовский губернатор Александр Никитин встретился со студотрядами

17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. В канун праздника губернатор Александр Никитин встретился с представителями движения и обсудил с ними вопросы взаимодействия. Речь шла о патриотических акциях, международном сотрудничестве, трудоустройстве, а также развитии личностных качеств студентов.

«Студотряды — не просто движение, это определённая философия, связь поколений. Движение студенческих отрядов на Тамбовщине развивается и крепнет. Доказательство тому — множество проектов, в которых вы участвуете», — сказал Александр Никитин, обращаясь к присутствующим.

Губернатор подчеркнул, что благодаря студотрядам решается вопрос занятости молодёжи, формирования личности, жизненного и профессионального опыта.

По итогам встречи губернатора со студотрядовцами принят ряд решений. Ребята затронули тему принятия закона о государственной поддержке студенческих отрядов. Глава региона отметил, что такой закон будет разработан совместно с бойцами движения и внесён на рассмотрение в Тамбовскую областную думу. Как сообщил Александр Никитин, на развитие движения теперь планируется ежегодно выделять средства в рамках государственной программы Тамбовской области «Развитие институтов гражданского общества».

Студотрядовцы также обратились к губернатору с просьбой о трудоустройстве именно в Тамбовской области. Ребята чаще выезжают работать в другие регионы, а могли бы трудиться на благо Тамбовщины. Глава региона поручил проработать этот вопрос.

Студенты также рассказали Александру Никитину о патриотической акции «Снежный десант», в рамках которой ребята отправляются зимой в отдаленные уголки Тамбовщины и помогают ветеранам, труженикам тыла, пенсионерам, проводят субботники в памятных местах, классные часы в школах, устраивают концерты и развлекательные мероприятия для сельских жителей. В этом году ребята посетят с такой программой Мордовский и Мучкапский районы.

В конце встречи студенты подарили Александру Никитину куртку бойца РСО и книгу о развитии движения в России «Труд крут». В ответ глава региона Александр Никитин вручил студотрядовцам благодарственные письма и сувениры — наручные часы от главы администрации области и беспроводные колонки.