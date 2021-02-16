Среднеуральск, Свердловская область, 16 февраля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Среднеуральская птицефабрика (Свердловская область) потеряла за восемь месяцев 75% персонала. Об этом заявил журналистам генеральный директор предприятия Максим Максимов.

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Как передаёт портал «Е1», массовые увольнения произошли на фабрике летом 2020 года, позже уход персонала продолжился. Были сокращены объёмы производства.

Сейчас свои места сохранили 220 человек из 800, работавших в 2020 году. По словам директора, на такой радикальный шаг пришлось пойти из-за проблем с очистными сооружениями, которые перестали принимать стоки предприятия в 2019 году.

«Нам обещали, что в 2020 году закончат строительство новых сооружений и начнут принимать снова, но этого не произошло», — сказал руководитель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее птицефабрику «Свердловскую» оштрафовали за вредные выбросы.