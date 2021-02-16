Москва, 16 февраля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. В Свердловской области на полигоне Центрального военного округа (ЦВО) впервые продемонстрирована автономная экипировка с функцией электрообогрева, предназначенная для бойцов спецподразделений, сообщает 16 февраля пресс-служба ЦВО.

Минобороны России Автономная экипировка с электрообогревом

Комплект автономной системы локального электрообогрева СЛЭВ-1 был показан участникам сбора с руководящим составом округа.

Комплект СЛЭВ-1 предназначен для поддержания тепла под экипировкой в условиях пониженных температур. Автономная система обогрева надевается на нательное белье и обеспечивает подогрев частей тела, не ограничивая подвижности военнослужащего.

На максимальной мощности комплект способен работать не менее 12 часов.

Всего в части ЦВО поступило порядка 1000 комплектов СЛЭВ-1, которые будут распределены в подразделения специального назначения.