Ханты-Мансийск, 16 февраля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Югре открылся региональный общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

В 2021 году в Югре пройдут выборы депутатов в Государственную думу РФ, думу Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменскую областную думу, а также в муниципальные думы и выборы глав городских и сельских поселений.

Формированием корпуса наблюдателей на выборах занимается Общественная палата ХМАО. На региональный общественный штаб возложено информационное, экспертное, правовое сопровождение наблюдательной кампании, обучение и подготовка наблюдателей, отметила руководитель палаты Ирина Максимова.

«Обучение является одним из важнейших блоков подготовки к наблюдению. Мы не можем допустить непрофессионализма в данном вопросе. Наблюдатель должен символизировать собой уверенность, компетентность и бесконфликтность», — подчеркнула член Общественной палаты России, тренер-преподаватель по подготовке к общественному наблюдению Ольга Сидорова.

Всего на выборах 2021 года легитимность избирательного процесса будут обеспечивать в Югре 4,5 общественных наблюдателей.