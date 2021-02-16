Екатеринбург, 16 февраля, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Сразу несколько патриотических и ветеранских организаций Свердловской области поддержали почётного гражданина Семёна Спектора, призвавшего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова вернуть Краснознамённую группу с орденом Ленина. Об этом сообщает городской комитет в защиту исторического достоинства.

Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург) Акция за возвращение Краснознамённой группы

Свои подписи за возвращение народного памятника в первозданном виде на историческое месте оставили:

1) председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Дмитриевич Судаков;

2) глава Свердловской областной общественной организации ветеранов «Союз ветеранов» Юрий Васильевич Кравченко;

3) председатель Свердловского областного комитета «Российского Союза Молодежи» Елена Владимировна Зверева.

4) председатель Свердловского отделения организации ветеранов ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников», глава регионального отделения «Юнармии» Евгений Павлович Тетерин;

5) почётный гражданин Свердловской области, председатель Свердловского регионального отделения «Поискового движения России» Татьяна Витальевна Хардина;

6) Председатель Свердловской областной организации «Ассоциация патриотических отрядов «Возвращение» Елена Валерьевна Скуратова.

«Поддерживаем обращение почетного гражданина города Семена Исааковича Спектора по восстановлению Краснознаменной группы с орденом Ленина. Считаем, что памятник вкладу свердловчан в Победу должен быть как можно скорее возвращён на плотину городского пруда», — указано в коллективном обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, Семён Исаакович Спектор публично выразил свою позицию после того, как новый мэр Екатеринбурга усомнился в том, что символ Победы вернётся на историческое место.

Спектора также поддержал член правления Союза ветеранов Афганистана, член Союза писателей России, директор культурного центра «Солдаты России» Евгений Бунтов.