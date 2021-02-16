Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ выбрало подрядчика для реставрации здания исторических Интендантских складов в центре Петербурга. Согласно данным портала госзакупок, победу одержала компания «ПСК Строймонолит», которая и была единственным участником.

miraru1 Здание Главного Кригс-Комиссариата (Интендантские склады)

Сумма контракта оставляет 431 млн рублей.

Напомним, на реставрацию памятника культуры уже выделяли деньги, и в 2019 году ФСБ задержала в Петербурге подозреваемых в их хищении.

Здание на улице Глинки было возведено в 1770-х годах. В первой половине ХХ века к трем этажам пристроили еще два. Реконструкция началась еще в 2015 году ради того, чтобы туда въехали различные учреждения, включая региональную дирекцию Министерства культуры, но до сих пор не закончена.

Сейчас там квартирует консерватория им. Римского-Корсакова, чье собственное здание на Театральной площади также годами ждет реставрации и уже стало причиной собственной череды скандалов с расхищением бюджетных денег.

Подрядчик в случае с Интендантскими складами должен будет до 25 ноября 2023 года восстановить внутреннюю отделку и интерьер, установить технику, смонтировать систему видеонаблюдения и сигнализации, обустроить коммунальные системы, отопление, вентиляцию, отреставрировать внутренние лестницы XVIII века.