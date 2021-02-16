Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Петербургский закон о выборах будет откорректирован только после того, как Госдума проголосует по своим поправкам в федеральное законодательство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 16 февраля председатель комитета по законодательству городского парламента, единоросс Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

До этой поры на региональном уровне депутаты Законодательного собрания не планируют и не обсуждают никаких нововведений.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала регионы, которые попали в пилотный проект, и где кандидаты будут собирать подписи перед выборами 2021 года в электронном виде. Петербурга среди них не оказалось, но, по словам Памфиловой, «список не закрыт», если регионы поправят свои законы, они смогут поучаствовать в проекте.

При этом закон о возможности такого дистанционного сбора подписей для регистрации кандидатов через портал Госуслуг был принят Госдумой еще весной 2020 года.

Сейчас же на этапе второго чтения находятся другие поправки в федеральное избирательное законодательство.

«В любом случае мы комплексно будем обращаться к корректировке закона, когда Госдума проголосует. Пока это отложено на март. Нынешний наш закон полностью соответствует федеральному, и если будут какие-то значимые изменения, мы поправим. Мы и раньше раз в год корректировали свой закон, и каких-то нововведений не планируется, пока Госдума не определилась с поправками», — заметил Денис Четырбок.

Ранее своё мнение о том, что Петербургу следует как можно раньше перевести избирательные процессы в электронную плоскость, высказал высказал ИА REGNUM член петербургского Горизбиркома Дмитрий Краснянский.