Калуга, 16 февраля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, на заседании Городской думы Калуги были внесены изменения в бюджет города. Поправки затронули ведомственную структуру расходов бюджета, сообщает пресс-служба Городской думы.

Пресс-служба Городской думы Калуги В городской бюджет Калуги внесены изменения

30 млн 260 тыс. руб. выделяется на оплату работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом. 13 млн руб. — на предоставление гражданам права бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. 16,2 млн рублей будет направлено на ремонт спортивных школ «Персей» и «Энергия». 2,5 млн руб. — на проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений. 2,5 млн руб. выделяется на содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, 307 тыс. руб. — на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства. 300 тыс. руб. будет выделено на разработку научно-проектной документации по сохранению памятника, сооружённого в честь 600-летия Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В городской бюджет Калуги внесены изменения

2,6 млн руб. выделяется на проектно-изыскательские работы по благоустройству сквера в честь 650-летия основания Калуги, 3 млн 393 тыс. руб. — на проектно-изыскательские работы по благоустройству улицы Театральной.

7,5 млн руб. будет направлено на выполнение работ по укреплению склона в районе строительства второй очереди музея космонавтики и капитальный ремонт лестничных сходов. 100 тыс. руб. будет направлено на текущий ремонт детских садов «Чиполлино» и «Ласточка», ещё 100 тыс. руб. — на приобретение оборудования для детского сада «Терем-теремок». 1 млн 131 тыс. руб. выделяется на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.