Москва, 16 февраля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов, сообщает 16 февраля сервис «Яндекс.Пробки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Московские пробки

По данным интерактивной карты, в 17:00 заторы наблюдаются на центральных улицах Москвы, Садовом кольце, ТТК, участках МКАД. При этом сервис прогнозирует в ближайшие часы ухудшение дорожной ситуации. Пик наступит в 19:00, тогда движение почти остановится — пробки достигнут девяти баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве во второй половине дня возобновились осадки, вечером ожидается метель.