Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 17:16 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга по экономике Евгений Елин, который 1 марта 2021 года покидает высокий пост в Смольном по собственному желанию, ушел в отпуск с последующим увольнением.

Gov.spb.ru Евгений Елин

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже нашел как минимум временную замену уходящему заместителю.

«На период отпуска вице-губернатора Евгения Елина его обязанности временно исполняет вице-губернатор Эдуард Батанов», — сообщил 16 февраля близкий к городскому правительству телеканал «78».

Эдуард Батанов в Смольном отвечает за решение вопросов налоговой, финансовой политики Санкт‑Петербурга, разработки и исполнения бюджета города и ряд других вопросов.

Напомним, Евгений Елин сообщил журналистам, что уходит в отставку по согласованию с губернатором и, скорее всего, продолжит свою профессиональную деятельность в Москве, но не на госслужбе.