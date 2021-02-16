Тула, 16 февраля, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Тульская область намерена досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, говорилось 16 февраля в ходе визита в Туле генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и замгубернатора Тульской области Сергей Егоров обсудили реализацию программы расселения аварийного жилья

Вопрос переселения граждан из аварийного жилья, как отметил в ходе с Цициным заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, остаётся в числе самых актуальных для региона.

«Сегодня мы совместно с Правительством России и Фондом содействия реформированию ЖКХ реализуем региональную программу переселения. По поручению губернатора Алексея Дюмина направили в Фонд заявку на ускоренную реализацию федеральной программы, чтобы завершить её до 2023 года. То есть, на два года раньше, чем планировалось. Сумма заявки — порядка 2,5 млрд рублей», — подчеркнул Сергей Егоров.

Константин Цицин отметил, что президент поставил задачу в 2021 году переселить 130 тыс. граждан по всей России, и чтобы её решить, программы переселения должны выполняться ускоренными темпами. Фонд начал принимать решения о сверхлимитном финансировании регионов, готовых завершить программы досрочно, таким образом, заявки на все предусмотренные по программе средства можно подать досрочно. Заявку, в частности, направила Тульская область. Она уже одобрена правлением Фонда. Таким образом, почти 3,5 тыс. жителей Тульской области получат новое жильё уже к 2023 году. Также прорабатывается вопрос переселения жителей области из домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Гендиректор Фонда сообщил, что субъекты РФ также начали получать поддержку на ремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Тульская область одной из первых представила в Фонд заявку на такую поддержку, ей будет выделено 32,8 млн рублей для замены в 2021 году 50 лифтов в 12 домах в Туле.

Сегодня же, 16 февраля генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подписали договор о предоставлении региону финансовой поддержки на капремонт общего имущества в многоквартирных домах.