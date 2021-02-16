Тегеран, 16 февраля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. ВМС Индии планируют присоединиться к начавшимся в северной части Индийского океана совместных военно-морских учениях Ирана и России, сообщает 16 февраля агентство ИРНА со ссылкой на главкома ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади.

Mil.ru Вооруженные силы Индии

По утверждению агентства, Хоссейн Ханзади указал на общую цель учений в северной части Индийского океана, состоящую в достижении коллективной безопасности на региональном уровне, а также сказал, что ВМС Индии присоединятся к военным учениям.

Кроме того, Ханзади упомянул о намерении правительства КНР участвовать в региональных маневрах после Китайского нового года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля корабли Балтийского флота России и ВМС Ирана начали совместные военные учения в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.