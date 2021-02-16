Ярославль, 16 февраля, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Учащиеся инженерного ЯНОС-класса ярославского лицея №86 вошли в сборную России для участия в международном конкурсе. Право представлять страну на престижном научно-техническом соревновании Regeneron ISEF (США) школьникам дала победа в конкурсе РОСТ-2020, организованный университетом «Иннополис» (Татарстан).

Александр Шляхтуров и Захар Баландин

По итогам суперфинала научного состязания в пятерку лучших проектов вошла работа десятиклассников инженерного «ЯНОС-класса» Александра Шляхтурова и Захара Баландина — лидеров конкурса в номинации «Химия». Благодаря этой победе ребята получили право войти в сборную команду России и представлять страну на Международном конкурсе International Science and Engineering Fair (Regeneron ISEF), который состоится в онлайн-формате 16−21 мая 2021 года.

Для участия в научно-техническом состязании школьники выбрали тему «Изучение условий гидрирования сернистых соединений среднедистиллятных фракций нефти». Она связана с производством реактивного топлива. Десятиклассники работали под руководством специалистов ПАО «Славнефть-ЯНОС» — одного из лидеров среди российских НПЗ по объему выпуска реактивного топлива. Научным руководителем и куратором проекта выступил начальник исследовательской лаборатории предприятия Дмитрий Борисанов.

В своем исследовании ребята искали и описывали оптимальные условия, способствующие улучшению эксплуатационных свойств реактивного топлива. Это позволит отказаться от использования зарубежных компонентов-присадок.

«Результат работы школьников — прямой и уверенный шаг в сторону импортозамещения», — сказал Дмитрий Борисанов.

Идеи юных исследователей и полученные ими результаты заинтересовали представителей известного международного концерна в области производства и реконструкции технологического оборудования для нефтехимической, нефтеперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности.

Учащиеся инженерных «ЯНОС-классов» уже не раз доказывали высокий уровень знаний на научно-технических соревнованиях различного уровня. Победы в конкурсах в 2021 году — это результат планомерной работы педагогического коллектива лицея и проектной деятельности учащихся при поддержке одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны — «Славнефть-ЯНОС».