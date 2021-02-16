Ярославль, 16 февраля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В Ярославской области учреждениям общепита разрешили работать в ночное время. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство региона.

УМВД по Ярославской области Полиция проверяет работу кафе

Ранее кафе и рестораны были закрыты с 23 часов вечера до 6 часов утра. Ограничение вводилось в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. В соответствии с постановлением регионального правительства данная ограничительная мера отменена с 16 февраля.

Областные власти также расширили доступ болельщиков на спортивные мероприятия. Ранее на стадионах допускалось пребывание 30 процентов зрителей, исходя из вместимости арены. Теперь можно заполнять 50 процентов спортсооружения.

ХК «Локомотив» Хоккейная арена в Ярославле

Первым на послабления отреагировали в ярославском «Локомотиве». Клуб, выступающий в Континентальной хоккейной лиге, уже объявил, что болельщики на ближайшие матчи будут пускаться по расширенной квоте. Начиная с 18 февраля, на домашних матчах «Локомотива» смогут побывать около 4,5 тысяч фанов ярославского клуба.