Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В Ленинградской области вакциной от коронавируса «Спутник V» к настоящему времени привилось более 20,6 тыс. жителей, из них два этапа вакцинации прошли чуть более пяти тысяч человек. Об этом 16 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V")

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С начала массовой вакцинации в регион поступило 48 822 комплекта отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак», более известного под торговой маркой «Спутник V».

На сегодняшний день ею всего привито 20 632 (42,3% от поставки) человека, в том числе: 1786 медицинских работников, 1295 работников сферы образования, 410 работников соцзащиты, 355 сотрудников силовых структур.

«Полностью привиты 5012 человека — 24,3% от всех привитых», — подытожили в пресс-службе.