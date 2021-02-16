Москва, 16 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов предлагает решить судьбу установки памятника на Лубянской площади при помощи онлайн-площадки «Активный гражданин».

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Венедиктов

«Обратимся к Наталье Алексеевне Сергуниной, главе администрации мэра, направим письмо с предложением организовать в марте на сайте «Активный гражданин» голосование об объекте, который можно возвести на Лубянской площади», — цитирует его слова ТАСС.

Данный вопрос обсуждался 16 февраля на закрытом заседании комиссии Общественной палаты Москвы.

В ответ на предложение инициативной группы вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на его историческое место были выдвинуты альтернативные идеи — например, установка скульптуры новгородского князя Александра Невского или памятника генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову.

При этом председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил подойти к выбору более традиционно — при помощи референдума.

«Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — отметил Шапошников.