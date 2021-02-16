Красногорск, 16 февраля, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Подмосковье около 84% сельскохозяйственной техники готово к начала посевной кампании. Об этом 16 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Комбайн

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, в Подмосковье на данный момент проводятся осмотры ремонты тракторов, отладку оборудования, создают запасы минеральных удобрений и семян, топлива и горюче-смазочных материалов.

«Техника готова на сегодняшний день на 84%. Наличие тракторов, сеялок, культиваторов и другой почвообрабатывающей и посевной техники в регионе достаточно, чтобы в срок справиться с предстоящим объёмом весенних агромероприятий», — заявил Воскресенский.