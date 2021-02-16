Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Петербургу стоило бы как можно раньше перевести избирательные процессы в электронную плоскость. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал 16 февраля член петербургского Горизбиркома Дмитрий Краснянский.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге в июле 2020 года

Ранее сегодня глава ЦИК России Элла Памфилова перечислила регионы, где кандидаты смогут к сентябрьским выборам 2021 года собирать подписи в электронной форме. Петербурга среди них не оказалось, хотя список еще «не закрыт».

Краснянский признал, что для внедрения такой системы в Северной столице нужны поправки в законодательство.

«Если бы ЦИК допустил бы это, то ЗакС бы быстро это принял, — считает он. — В любом случае технических или юридических препятствий особых нет. Рано или поздно всё равно придется всё это внедрять, включая электронный сбор подписей. В Петербурге электронный сбор подписей всё равно будет применен. Нам бы всем хотелось, чтобы это было раньше — так проще кандидатам, избиркомам, меньше нагрузка на все органы, которые осуществляют проверку. Но увы и ах! Пока регион не попал в этот пилотный проект».

Заметим, при подготовке Всероссийского голосования 2020 года по поправкам в Конституцию Санкт-Петербургу также было отказано ЦИКом в возможности поучаствовать в другом пилотном проекте — электронном голосовании, хотя регион и изъявлял такое желание, заявку Петербурга в ЦИК защищала вице-губернатор Ирина Потехина.

Тем не менее Элла Памфилова сочла это невозможным. Она заявила, что «есть проблемы, они связаны с качеством и способностью городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы было доверие и общественный консенсус». До этого Памфилова и ее заместители неоднократно критиковали петербургские выборы как самые «грязные».

Читайте также: ЦИК не позволил Петербургу голосовать электронно из-за грязных выборов

Дмитрий Краснянский затруднился предположить, что именно двигало Памфиловой в этот раз.

«Если я бы на месте Эллы Александровны был так недоволен, я бы, наоборот, перевел весь процесс в электронную плоскость. Почему бы и нет? Если она считает, что мы не можем, не умеем или не хотим, давайте доверим это машине! Пускай она стоит в Москве, пускай на кнопках там сидят чиновники Центризбиркома. Либо нам доверяют по старинке это делать, либо одно из двух. Может быть, машин на всех не хватает?» — рассудил Краснянский.

Напомним, право собирать подписи в электронном виде пока получили Карелия, Чечня, Курская, Новгородская и Оренбургская области.