Москва, 16 февраля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. По состоянию на 8 февраля суточный объём реализации молока сельскохозяйственными организациями в России составил 48,89 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом сообщает Минсельхоз РФ.

Михаил Клодт. Три коровы

В число регионов, где достигнут максимальный показатель реализации молока, попали три региона Приволжского федерального округа — Татария, Кировская область и Удмуртии. Также максимальный объём продаж молока демонстрируют Краснодарский край, Воронежская, Свердловская, Ленинградская, Белгородская, Новосибирская и Московская области.

Больше 20 кг за сутки с одной коровы получают хозяйства Поволжья в Кировской и Пензенской областях, а также в Татарии и Удмуртии. Аналогичный уровень надоев в сутки получают в Ленинградской, Калининградской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Калужской, Белгородской, Вологодской, Воронежской, Рязанской, Московской, Свердловской областях, Краснодарском крае, в также в Крыму и Карелии.

В среднем по России показатель надоя с одной коровы в сутки составил 17,69 кг, или на 0,89 кг больше, чем в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, производители молочной продукции и власти страны должны избежать необоснованных скачков цен на молоко и продукты из него, заявлял ранее глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. По его словам, ключевой задачей для отрасли является работа на внутреннем рынке: министр подчеркнул, что самообеспеченность молоком и молочными продуктами в стране должна составлять не менее 90%, а по итогам 2020 года этот показатель достиг 84,1%.

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