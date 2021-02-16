Екатеринбург, 16 февраля, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Несколько дней назад, 12 февраля, почётный гражданин Екатеринбурга, узник фашистских концлагерей Семён Исаакович Спектор написал открытое обращение к новому мэру Алексею Орлову. Легендарный врач вместе с ветеранами призвал чиновника восстановить символ Победы — Краснознамённую группу с орденом Ленина на историческом месте.

Комитет в защиту исторического достоинства (Екатеринбург) Краснознамённая группа с орденом Ленина

Ранее горожанам уже обещали вернуть народный памятник, но Орлов допустил, что это решение будет пересмотрено. Это неприятно удивило Семёна Исааковича и побудило его публично выразить свою позицию.

Выступление заслуженного врача не прошло незамеченным для городской общественности. ИА REGNUM публикует обращение директора культурного центра «Солдаты России», члена Союза писателей России, ветерана боевых действий в Афганистане Евгения Бунтова к мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Http://soldatrus.com/ Евгений Бунтов

«Уважаемый Алексей Валерьевич!

Считаю необходимым присоединиться к просьбе почётного гражданина г. Екатеринбурга Спектора С.И. по вопросу восстановления в столице Среднего Урала на историческом месте на Плотинке памятника Краснознаменной группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 16 ноября 1973 года Свердловск был награждён орденом Ленина. Именно эта высшая награда Советского Союза была увековечена на Краснознаменной группе в мае 1974 года. Руководители города того периода прекрасно понимали значение данного знака, поэтому памятник и был установлен на Плотинке, на возвышенности, на центральном, хорошо просматриваемом месте.

Снос в 2013 году Краснознаменной группы вместе с орденом был воспринят горожанами как вандализм и вызвал тогда большой негативный резонанс в обществе, ведь точно так же дико представить срыв заслуженного боевого ордена в парадного кителя ветерана.

В июле 2020 года Президент России Владимир Путин присвоил Екатеринбургу почётное звание «Город трудовой доблести». В этой связи тем более становится важным восстановление прежней Краснознамённой группы с изображением высшей государственной награды, присвоенной нашему городу.

Горожане, особенно молодёжь, должны знать, что живут в столице Среднего Урала — городе трудовой и боевой славы, о чём и напоминают подобные памятники.

Надеюсь на понимание важности решения данного вопроса.

Директор культурного центра «Солдаты России», член Союза писателей России, ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Владимирович Бунтов».

Евгений Бунтов Письмо мэру Екатеринбурга Орлову

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Екатеринбурга вновь допустили, что Краснознамённую группу могут не вернуть на историческое место.