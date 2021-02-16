Москва, 16 февраля, 2021, 16:07 — ИА Регнум. Вопрос о возвращении на Лубянскую площадь в Москве памятника Феликсу Дзержинскому можно вынести на референдум. Об этом журналистам сообщил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

(сс) Andreykor Памятник Феликсу Дзержинскому в парке Музеон

Комментируя заседание комиссии общественной палаты Москвы, где обсуждался этот вопрос, Шапошников обратил внимание, что в разные исторические периоды на Лубянке были различные монументы и другие строения. Что касается памятника Дзержинскому, то, по мнению главы законодательного собрания столицы, этот вопрос следует решать с учётом мнения не только архитекторов и историков, но и простых москвичей. К тому же важно не забывать об исторической справедливости, уверен глава Мосгордумы.

«Думаю, что сегодня вопрос о том, какой объект должен стоять на Лубянской площади необходимо рассматривать в более широком историческом контексте. И было бы правильным вынести его на референдум», — отметил Шапошников.