Денис Мантуров оценил промышленные проекты Ульяновской области
Ульяновск, 16 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России поддержит Ульяновскую область в реализации проектов в промышленности и расширении ряда производств. Соответствующие договорённости достигнуты на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.
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В ходе встречи обсуждены перспективы развития промышленной отрасли региона в 2021 году. Стороны рассмотрели вопрос сохранения поддержки возобновляемых источников энергии после 2024 года. Затронут вопрос резкого скачка цен на металл, что повлекло подорожание готовой продукции — по данной проблеме определены мероприятия по снижению закупочной стоимости металла.
Денис Мантуров отметил, что Ульяновская область является одним «из важнейших промышленных центров страны». Сергей Морозов, в свою очередь, поблагодарил министра за поддержку предприятий в период пандемии, в том числе за содействие в создании нового композитного кластера и производств. В состав данного кластера входят компании «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск» и завод по производству лопастей «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус». Кластер расширяется за счёт новых производств предприятий «Хольцхоф Рус» и «Гален», а также лабораторно-производственного комплекса филиала Всероссийского института авиационных материалов.
Также в состав кластера могут войти новые компании. В регионе отмечают, что в ближайшее время планируется подписание соглашения о размещении иностранного производства с применением композитных материалов. В реализацию проекта предполагается вложить более 6 млрд рублей инвестиций. По расчётам, это позволит создать 2,5 тыс. новых рабочих мест.
Значительную федеральную помощь получают станкостроительные компании. В прошлом году общество «Ульяновский станкостроительный завод» получило свыше 29 млн рублей федеральной субсидии и включено в реестр получателей на 2021 год.
По словам губернатора, была оказана «колоссальная поддержка», в целом регион получил более 8,5 млрд рублей.
Морозов выразил уверенность в том, что «при содействии Минпромторга РФ нас ждет много перспективных проектов». В частности, настоящее время в регионе «перезапуск инвестиционного цикла» — в частности, создаются инфраструктурные основы для локализации крупных производств, модернизируются предприятия.
В Ульяновской области в течение двух лет планируется создать ещё четыре подобные промышленные площадки. В федеральный реестр включён новый индустриальный парк «Платформа» в Ульяновске, при федеральной поддержке развивается индустриальный парк «Заволжье».
Как сообщало ИА REGNUM, в Чердаклинском районе Ульяновской области планируется начать строительство третьей очереди строительства индустриального парка, который возведут в портовой особой экономической зоне. Извещение об этом было опубликовано на портале госзакупок. Заказчиком конкурса является акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск». Начальная цена договора определена в размере 243 957 920 рублей. При заключении контракта на выполнение работ даётся девять месяцев.