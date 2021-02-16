Ульяновск, 16 февраля, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России поддержит Ульяновскую область в реализации проектов в промышленности и расширении ряда производств. Соответствующие договорённости достигнуты на встрече главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Встреча главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Обсуждение сторонами промышленных проектов

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В ходе встречи обсуждены перспективы развития промышленной отрасли региона в 2021 году. Стороны рассмотрели вопрос сохранения поддержки возобновляемых источников энергии после 2024 года. Затронут вопрос резкого скачка цен на металл, что повлекло подорожание готовой продукции — по данной проблеме определены мероприятия по снижению закупочной стоимости металла.

Денис Мантуров отметил, что Ульяновская область является одним «из важнейших промышленных центров страны». Сергей Морозов, в свою очередь, поблагодарил министра за поддержку предприятий в период пандемии, в том числе за содействие в создании нового композитного кластера и производств. В состав данного кластера входят компании «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск» и завод по производству лопастей «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус». Кластер расширяется за счёт новых производств предприятий «Хольцхоф Рус» и «Гален», а также лабораторно-производственного комплекса филиала Всероссийского института авиационных материалов.

Также в состав кластера могут войти новые компании. В регионе отмечают, что в ближайшее время планируется подписание соглашения о размещении иностранного производства с применением композитных материалов. В реализацию проекта предполагается вложить более 6 млрд рублей инвестиций. По расчётам, это позволит создать 2,5 тыс. новых рабочих мест.

Ulgov.ru Ульяновский губернатор Сергей Морозов «уверен, что при содействии Минпромторга РФ нас ждет много перспективных проектов»

Значительную федеральную помощь получают станкостроительные компании. В прошлом году общество «Ульяновский станкостроительный завод» получило свыше 29 млн рублей федеральной субсидии и включено в реестр получателей на 2021 год.

«Беспрецедентные меры поддержки промышленных предприятий в период пандемии позволили максимально мобилизовать усилия по восстановлению экономики в Ульяновской области и сохранить рабочие коллективы», — сказал Сергей Морозов, поблагодарив Дениса Мантурова «за содействие».

По словам губернатора, была оказана «колоссальная поддержка», в целом регион получил более 8,5 млрд рублей.

Морозов выразил уверенность в том, что «при содействии Минпромторга РФ нас ждет много перспективных проектов». В частности, настоящее время в регионе «перезапуск инвестиционного цикла» — в частности, создаются инфраструктурные основы для локализации крупных производств, модернизируются предприятия.

«Ещё один важный аспект нашей работы — проведение политики по созданию индустриальных парков, промышленных технопарков и кластеров. Минпромторг России активно поддерживает нас в этом вопросе», — подчеркнул Сергей Морозов.

В Ульяновской области в течение двух лет планируется создать ещё четыре подобные промышленные площадки. В федеральный реестр включён новый индустриальный парк «Платформа» в Ульяновске, при федеральной поддержке развивается индустриальный парк «Заволжье».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чердаклинском районе Ульяновской области планируется начать строительство третьей очереди строительства индустриального парка, который возведут в портовой особой экономической зоне. Извещение об этом было опубликовано на портале госзакупок. Заказчиком конкурса является акционерное общество «Портовая особая экономическая зона «Ульяновск». Начальная цена договора определена в размере 243 957 920 рублей. При заключении контракта на выполнение работ даётся девять месяцев.