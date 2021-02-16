Москва, 16 февраля, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 февраля, с утра нефтяной рынок взял передышку после мощного двухдневного ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«К середине дня темпы снижения цен немного усилились, в итоге Brent незначительно упала до $63,25 за баррель, а WTI снизилась на 0,55%, до $59,67 за баррель, не удержавшись на достигнутом в понедельник годовом максимуме в $60.

Похоже, что на уровне в $63 за баррель располагается довольно чувствительный для Brent локальный уровень сопротивления. 15 и 16 февраля на открытии торгов цена пыталась пробить вверх этот уровень, но попытка успехом пока не увенчалась.

Видимо, коррекция нефтяных цен происходит после постепенной нормализации погоды в США и Европе, но она локальна, и цена пока не выходит из коридора в $62−64 за баррель. Сегодня ожидается цена Brent в этом коридоре», — полагает эксперт.

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