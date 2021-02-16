Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2», начальная часть маршрута которого проходит по территории Ленинградской области и прилегающей акватории Финского залива, может в будущем использоваться не только для транспортировки природного газа. Такое мнение высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на конференции «Новые пути развития: российско-германское партнерство».

Nord Stream 2 Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Губернатор сравнил трубопровод с автомобильной дорогой.

«Если мы дорогу построили, сегодня по ней едет автомобиль на бензине или на дизеле. А завтра по ней поедет электромобиль. Так и труба: сегодня по ней идет газ, завтра по ней пойдет декарбонизированный, уже значительно очищенный газ <…> Или вообще сразу пойдет экспорт голубого водорода, или же зелёный водород. Это всё возможно. Поэтому, то, что мы строим «Северный поток — 2», это хорошие инвестиции, хорошее вложение в развитие стратегии энергонезависимости не только Германии, но и всей Европы», — сказал Дрозденко.

Он выразил надежду, что другие страны Европы поддержат стремление России и Германии успешно завершить проект газопровода по дну Балтийского моря.

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Напомним, компания «Nord Stream 2» ведет строительство газопровода, который проходит по дну Балтийского моря и свяжет Россию и Германию. Начальная точка газопровода «Северный поток — 2» находится в Кингисеппском районе Ленинградской области.