Нижневартовск, Югра, 16 февраля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. В Нижневартовске (ХМАО) широко обсуждают «Урок мужества», который проводили сотрудники полиции и Росгвардии в школе № 42. Запись предоставила на суд горожанам телекомпания «Мегаполис».

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По информации пресс-службы УМВД по ХМАО, «была разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев». На видео полицейские со щитами сперва отбиваются от подростков с мячами, затем правоохранители выхватывают «провокатора» со стороны школьников и ведут к щитам.

«Политика добралась и до российских школьников. Оппозиция, которая плотно формирует свои ряды молодёжью, может позавидовать. Полиция в лице государства берёт инициативу в свои руки. Наглядно показывает, как нужно отстаивать национальные интересы страны», — сопровождают видео телевизионщики.

Директора департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко официально заявила, что по факту неоднозначного мероприятии в школе № 42, которое состоялось 15 февраля 2021 года с участием сотрудников УМВД и Росгвардии, проводится внутренняя проверка на предмет соответствия закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц.

Напомним, ранее в Тюменской области в одной из школ Ишима на внеклассном антитеррористическом уроке, детей «взяли в заложники». Урок произвёл на школьников неизгладимое впечатление, одному ребёнку уже дома вызвали скорую помощь. По результатам разбирательства с неоднозначными методами преподавания, директору школы, его заместителю и учителю ОБЖ были объявлены выговоры.