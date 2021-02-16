Москва, 16 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Строительная отрасль в России начала испытывать острый дефицит рабочей силы. Об этом 16 февраля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Стройка

Парламентарий отметил, что около года назад из России по причине пандемии коронавируса и вводимых ограничений были вынуждены уехать порядка 90% трудовых мигрантов.

«В то же время в 2020 году мы приняли ряд мер, которые стимулировали строительную отрасль. Это привело к тому, что строительная отрасль на данный момент задыхается от нехватки рабочий силы», — сказал Калашников.