Молчановский район, Томская область, 16 февраля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Глава поселковой администрации в Томской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в областном следственном управлении СКР.

(сс) sajinka2 Взятка

Уголовное дело в отношении главы администрации Суйгинского сельского поселения возбуждено на основании материалов региональных УФСБ и УМВД.

По предварительным данным, чиновник с января 2016 года по июнь 2019 года получил от предпринимателя, занимающегося производством и поставкой электроэнергии для Суйгинского сельского поселения Молчановского района, взятку. Деньги были получены частями на общую сумму 2 млн рублей «за незаконные действия, совершаемые при выплате предпринимателю денежных средств субсидии, ежегодно выделяемой сельскому поселению из бюджета Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций», говорится в сообщении ведомства. Сумма полагающейся субсидии была существенно превышена.

Подозреваемого задержали. Проводятся следственные действия. На рабочем месте и по месту жительства чиновника прошли обыски. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в отношении 44-летнего жителя Белогорска возбуждено уголовное дело за дачу взятки полицейскому.

Читайте также: Жителя Приамурья задержали в момент дачи взятки полицескому