Таганрог, Ростовская область, 16 февраля, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Жители Ростовской области пожаловались на солёный привкус воды, которая течёт из крана. Опасения по поводу качества воды высказали в социальных сетях жители Азова, Таганрога и ряда других территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Питьевая вода

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сопровождающимися усилением ветра, которые вызывают сгонно-нагонные явления и приводят к резким изменениям уровня воды поверхностных водоемов, её органолептические показатели могут меняться», — пояснили ситуацию работники водоканала.

Однако вода по-прежнему пригодна для употребления, так как проходит полный цикл очистки.