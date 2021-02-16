Ярославль, 16 февраля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Счетная палата РФ выявила нарушения при благоустройстве малых городов Ярославской области в 2018—2019 годах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет Счетной палаты. Аудиторы проверяли эффективность трат федерального бюджета на реализацию концепций городов — победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Yarnews.net Благоустройство в Ростове

В течение указанных двух лет проекты реализовывались в Переславле, Мышкине, Ростове, Тутаеве, Данилове. Аудиторы отмечают, что их не удалось завершить в срок.

«Правительством Ярославской области не выполнены обязательства, предусмотренные соглашениями по соблюдению согласованного Минстроем России графика. Так, отставание от графика, связанного с разработкой проектной документации, выполнением работ в соответствии с заключенным контрактом, составляло от 5 до 7 месяцев по проектам — победителям Всероссийского конкурса 2018−2019 годов: г. Мышкин — до 6 месяцев, г. Переславль-Залесский — до 5 месяцев, г. Ростов — до 7 месяцев, г. Тутаев — до 5 месяцев», — говорится в отчете Счетной палаты.

В Переславле-Залесском изначальная концепция проекта реконструкции Народной площади в итоге значительно разошлась с реализованным в городе проектом. В счетной палате отметили, что цель проекта не достигнута.

«Проектом города Переславль-Залесский, представленным на Всероссийский конкурс, была обозначена ключевая проблема территории — пространство Народной площади, которое превращено в одну сплошную парковку. При этом в ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия при выезде на объект установлено, что после реализации проекта площадь так и используется под парковку. Причиной указанного является невключение в проектно-сметную документацию работ по благоустройству площади. Кроме того, проектом были определены главные точки притяжения туристов — лодочная станция и сухой ручей. Ни один из данных объектов не создан», — констатирует отчет Счетной палаты.

Yarnews.net Народная площадь в Переславле

Кроме того, малые города не получили софинансирование проектов из средств регионального бюджета. Из-за этого пришлось сокращать начальные планы.

«Ярославской областью не обеспечено участие областного и местного бюджетов в реализации проектов победителями Всероссийского конкурса в 2018 и 2019 годах городами Ростов, Переславль-Залесский, Тутаев и Данилов, не привлечены средства из внебюджетных источников. Мероприятия, реализация которых в соответствии с конкурсными заявками предусматривалась за счет областного и местного бюджетов, внебюджетных источников финансирования, не выполнены», — сообщается в отчете Счетной палаты.

Как отметили аудиторы, правительство Ярославской области не вернуло в федеральный бюджет не потраченные излишки, целевые дотации были израсходованы на иные цели. По 2019 году речь идет о сумме в 11,4 миллиона рублей. Соответствующей письмо по данному факту Счетная палата направила в Минфин и губернатору Ярославской области.