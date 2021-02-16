Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Вице-губернатор по экономике Евгений Елин избавил Петербург от «долговой петли» накануне коронавирусного кризиса и выдержал критику, разумно закрыв общепит на новогодние праздники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила депутат Заксобрания Петербурга от «Партии Роста» Оксана Дмитриева.

Gov.spb.ru Евгений Елин

Напомним, Евгений Елин, отвечающий за экономическую политику Северной столицы, покидает свой пост по собственному желанию с 1 марта 2021 года, проработав на этой должности с января 2019 года.

«У него есть две несомненные заслуги. Первая — это все-таки то, что он согласился, оценил наши предложения по поводу изменений политики долга. Был готов уже план заимствований на 30 млрд рублей в конце 2018 года, и их не взяли», — сказала Оксана Дмитриева.

В 2019 году город также проводил умеренную политику в отношении госдолга, считает депутат, когда в заимствованиях не было необходимости, в отличие от периода правления губернатора Георгия Полтавченко. «Тем самым город вошел в ковидный кризис без долговой петли», — пояснила Дмитриева.

Кроме того, она высоко оценила позицию Елина по ограничительным мерам в разгар пандемии, включая закрытие общепита, театров, музеев и прочих заведений на новогодние каникулы. Это решение было принято в Смольном в декабре 2020 года и вызвало ожесточенную критику со стороны бизнес-сообщества.

«Он проявил мужество, когда ввёл ограничительные меры на новогодние праздники и выдержал этот шквал критики. Если бы этого не было сделано, и туристический поток был бы перенаправлен к нам, мы бы не справились и не задавили вторую волну коронавируса. Вторая волна-то началась, потому что в августе и сентябре к нам приехали вообще все. Мы сыграли роль закрытого Парижа, Рима, Барселоны, Венеции и всех остальных, вместе взятых. Вся страна приехала к нам», — сказала Дмитриева.

При этом и в коронавирусный кризис, на ее взгляд, экономисты Смольного выступали с не всегда проработанными шагами, не всегда с нужной скоростью и четкостью.

Оксана Дмитриева полагает, что хорошей кандидатурой на пост вице-губернатора по экономике вместо Евгения Елина мог бы стать нынешний глава городского комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

«Это тот редкий случай, когда есть на предыдущей ступеньке хорошо зарекомендовавший себя человек, и его надо делать вице-губернатором. Нет никаких оснований брать кого-то «снаружи» — Москаленко очень многое делал, в том числе и вне рамок своих полномочий», — полагает депутат.

Ранее с похвалой в адрес уходящего Евгения Елина выступило Санкт-Петербургское отделение организации «Деловая Россия».