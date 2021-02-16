Берлин, 16 февраля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В сети появились шпионские снимки модели 911 GTS Targa. Фотографии размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Porsche 911 GTS Targa

В модельной линейке Porsche 911 GTS Targa займёт место на ступеньку ниже GT3. Автомобиль укомплектован колесами с центральным замком, круглыми выпуклыми фарами, затемнённой отделкой и бампером 911 Sport Design.

Пока не сообщается, какой силовой агрегат получит новый автомобиль. Предыдущая версия модели оборудована плоским шестицилиндровым мотором с двумя турбонагнетателями. Производительность такого двигателя равна 500 л. с.

Приборная панель на снимках прикрыта чёрной тканью, поэтому пока о ней ничего не известно.

Ранее стало известно, что компания Porsche планирует провести премьеру серийной версии электроуниверсала в конце марта или в начале апреля нынешнего года. В продаже на авторынке Европы новинка появятся летом текущего года.

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