Петрозаводск, 16 февраля, 2021, 15:28 — ИА Регнум. В Республике Карелия первым компонентом вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») привито 17 222 человека, вторым компонентом — 3171 человек. Об этом 16 февраля сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра во время вакцинация от коронавируса

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Активно прививаются граждане старше 60 лет: за время вакцинации прививку уже сделали 7339 пожилых жителей Карелии. Также активно прививаются социальные работники и лица, проживающие в социальных учреждениях стационарного типа.

«Мобильная бригада Прионежского филиала Республиканской больницы им. В.А. Баранова совместно с сотрудниками Ладвинской врачебной амбулатории провела вакцинацию против коронавирусной инфекции в Ладвинском доме-интернате. Первый этап вакцинации там прошли 50 человек. В ближайшее время вакцинация в доме-интернате будет продолжена», — отметил чиновник.

Всего же в Карелии уже привито 820 сотрудников и лиц, проживающих в социальных учреждениях стационарного типа — в Олонецком, Медвежьегорском и Прионежском районах.