Санкт-Петербург, 16 февраля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Госпитализированный в больницу народный артист РСФСР Михаил Боярский попросил медиков не рассказывать журналистам о состоянии его здоровья. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФГБУ СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России, где находится артист театра и кино.

ИА REGNUM Михаил Боярский

Напомним, 71-летний Михаил Боярский был госпитализирован в эту федеральную клиническую больницу в Петербурге 16 февраля. СМИ об этом рассказала его жена Лариса Луппиан, однако подробностей, что именно произошло с артистом, не сообщалось.

«По просьбе пациента информация о его состоянии в СМИ сообщаться не будет», — пояснили в медучреждении.

По данным прессы, анализ на COVID-19 у Боярского дал отрицательный результат.

Ранее стало известно, что Михаил Боярский, его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан и их сын, депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский сделали прививку от коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Спутник V» в начале февраля.